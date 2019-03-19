



В Нідерландах створили горілку з тюльпанів - 26.03.2019 14:55

Горілка з тюльпанів, таке можливо? Так, незвичного формату горілку було нещодавно створено в Нідерландах. Як відзначає автор цього незвичайного напою - місцевий бізнесмен та режисер Джоріс Путман, це перша в сіті горілка, створена на основі цибулин голландських тюльпанів та води, очищеної природнім шляхом.

Напій називається просто та зрозуміло - Tulip Vodka, та випускається на лікеро-горілчаному заводі Clusius Craft Distillers.

Путман наголосив, що працював над створенням напою протягом кількох років.

Тюльпанову горілку відносять до елітних напоїв, тож скуштувати її де-інде у вас може і не вийти. Подають її в дорогих фешенебельних ресторанах.

Вартість пляшки тюльпанової горілки класу Premium складає 48 євро (близько 1500 гривень). Пляшка Tulip Vodka Pure є значно дорожчою та обійдеться у 295 євро (понад 9300 гривень). Така різниця в ціні полягає в тому, що для першого різновиду напою буде використано сорок цибулин тюльпанів. Для другої при виробництві було використано 350 цибулин.

Платинова Буковина

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