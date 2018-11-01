



Нові правила перевезення багажу рейсами МАУ - 01.11.2018 12:11

Кількість предметів, які можна без додаткової оплати перевозити на борту літаків МАУ, буде зменшена з початку 2019 року, як оголосили с прес-службі авіакомпанії.

Нові норми перевезення ручної поклажі МАУ почнуть діяти вже з 15 січня 2019 року.

Так, вони запрацюють для тих пасажирів, хто купляв білети на літаки МАУ з 1 листопада поточного року на рейси з 15 січня 2019 року. Нові норми залежатимуть також від класу обслуговування та базового тарифу. Тобто, якщо у вартості придбанного вами білета не входить перевезення зареєстрованого багажу, взяти на борт літака можна верхній одяг. парасольку, а також одне місце ручної поклажі розмірами до 55х40х20 см вагою не більше 7 кілограмів.

Якщо у вартість вашого білета включене перевезення зареєстрованого багажу, або ж ви являєтесь пасажиром преміум-економ класу на далекомагістральних рейсах, вам буде дозволено зайняти два місця ручної поклажжі - одне до 7 кг параметрами не більше 55х40х20 см та друге до 5 кг не більше 40х30х10 см. Також дозволяється брати верхній одяг та парасольку.

Два місця ручної поклажі. верхній одяг та парасолька дозволені пасажирам бізнес-класу середньомагістральних рейсів. Параметри ручної поклажі - до 12 кг не більше 55х40х20 см та до 5 кг не більше 40х30х10 см.

Для пасажирів далекомагістральних рейсів у бізнес-класі дозволено зайняти три місця ручної поклажі з наступними параметрами - два місця, загальна вага яких не перебільшує 15 кг, та розмірами 55х40х20 см кожне, а також третє місце до 5 кг розміри якого не перебільшують 40х30х10 см. Також включене перевезення парасольки та верхнього одягу.

В ручну поклажу варто упакувати будь-які додаткові особисті речі, до яких відносяться преса для читання, фотоапарат, ноутбук, біноклі тощо, портплед, пакети Duty Free. Якщо вони не будуть упаковані до ручної поклажі, ці речі будуть вважатись додатковим місцем або багажем, і за них необхідно буде вносити додаткову оплату згідно з тарифом.

Платинова Буковина

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