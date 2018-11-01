Обмеження руху аварійними мостами на Буковині

- 01.11.2018 10:53
Обмеження руху аварійними мостами на Буковині

Тимчасові мости САРМ через річку Черемош в Чернівецькій області знаходяться в аварійному стані. Через це було вирішено обмежити рух транспорту, що прямуює цими мостами, для засобів вагою масою понад 10 тон.

Про це повідмили в службі автомобільних доріг у Чернівецькій області.

Рух транспорту загальною вагою онад 10 тон  обмежений з 16:00 26 жовтня на тимчасових мостах через річку Черемош в Путильському районі на км 22+415 та км 23+434 автодороги Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець – Чернівці.

Інший транспорт, що має меншу вагу, може рухатись даними мостами, проте, з певними запобіжними заходами. Рухатись треба зі швидкістю не більше 10 кілометрів на годину, не в колоні, з дистанцією від 70 метрів та більше.

Для водіїв встановлені відповідні дорожні знаки. Також запрацювали схеми об'їзду, який здійснюється за маршрутом Вижниця - Кути - Косів - Криворівня - Усть Путила, а також у зворотньому напрямку. 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: аварійні мости буковина

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