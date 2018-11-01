



Відключення води в Чернівцях 1 11 2018 - 01.11.2018 09:22

В Чернівцях за декількома адресами у четвер, 1 листопада, буде відсутнє водопостачання у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

Так, ОСББ "Воробкевича, 15А" має здійснювати ремонт ввідного трубопроводу холодної води до будинку, через що відключення води буде мати місце сьогодні з 10:00 до 17:00 у будинках 1, 1А, 3, 3А, 5, 7,9, 11, 13 та 15 по вулиці Воробкевича. Також не буде води по вулиці Комарова, 9, 9А, 9Б, 7, 7А. Без водопостачання будуть будинки 4, 6, 6А, 12 та 14 провулку Ентузіастів, будинок 4 на вулиці Ентузіастів, вулиця Івасюка та прилеглі до них.

Окрім того, в Чернівціводоканалі також повідомили про відключення водопостачання для вулиці Героїв Майдану (будинки від 1 до 69, від 2 до 17), вулиці Каспрука, Щербанюка, Алма-Атинської, проспекту Незалежності від 86 до 92 будинку, для Соборної площі, вулиці Кобилянської, Шевченка, Богомольця, Лесі Українки, Котляревського, Кармелюка, Київської, гастелло, Головної для будинків ві 50 до 114 та від 71 до 177, а також для прилеглих адрес.

За тимчасові незручності комунальне підприємство Чернівціводоканал приносить вибачення.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини