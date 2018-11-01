Відключення води в Чернівцях 1 11 2018

- 01.11.2018 09:22
Відключення води в Чернівцях 1 11 2018

В Чернівцях за декількома адресами у четвер, 1 листопада, буде відсутнє водопостачання у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

Так, ОСББ "Воробкевича, 15А" має здійснювати ремонт ввідного трубопроводу холодної води до будинку, через що відключення води буде мати місце сьогодні з 10:00 до 17:00 у будинках 1, 1А, 3, 3А, 5, 7,9, 11, 13 та 15 по вулиці Воробкевича. Також не буде води по вулиці Комарова, 9, 9А, 9Б, 7, 7А. Без водопостачання будуть будинки 4, 6, 6А, 12 та 14 провулку Ентузіастів, будинок 4 на вулиці Ентузіастів, вулиця Івасюка та прилеглі до них.

Окрім того, в Чернівціводоканалі також повідомили про відключення водопостачання для вулиці Героїв Майдану (будинки від 1 до 69, від 2 до 17), вулиці Каспрука, Щербанюка, Алма-Атинської, проспекту Незалежності від 86 до 92 будинку, для Соборної площі, вулиці Кобилянської, Шевченка, Богомольця, Лесі Українки, Котляревського, Кармелюка, Київської, гастелло, Головної для будинків ві 50 до 114 та від 71 до 177, а також для прилеглих адрес.

За тимчасові незручності комунальне підприємство Чернівціводоканал приносить вибачення.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: відключення води чернівці, чернівці водопостачання, ремонти водоканал чернівці, де в чернівцях немає води 1 11 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Підозрюваного у вбивстві буковинця затримали по гарячих слідах Отримавши повідомлення про мертвого чоловіка з ознаками насильницької смерті, правоохоронці оперативно
- 01.11.2018 16:50
В Клагенфурті відкрите почесне консульство України 1 листопада в місті Клагенфурт в Австрії було відкрито почесне консульство України, про що у своєму Facebook повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.
- 01.11.2018 15:33
В Києві розшукується вбивця Подія сталась у Деснянському районі Києва на вулиці Лисковській. В кімнаті консьєржа 5 липня 2018 року було виявлено тіло жінки
- 01.11.2018 14:43
Стан Олега Сенцова покращився З листом до правозахисників звернувся український режисер та політичний в'язень Олег Сенцов, що наразі відбуває покарання в Росії, в колонії міста Лабитнангі.
- 01.11.2018 14:33
Суд у справі Білика знову перенесли На судове засідання у справі про підкуп вборців в Чернівцях стосовно депутата міської ради Ростислава Білика
- 01.11.2018 13:28
В Нідерландах створили горілку з тюльпанів Незвичного формату горілку було створено в Нідерландах. Як відзначає автор цього незвичайного напою - місцевий бізнесмен та режисер
- 01.11.2018 12:52
Ведмідь завітав до американського готелю В одному з готелів американського штату Теннесіна відео потрапив незвичайний відвідувач. Ролик відзняв один з жильців готелю.
- 01.11.2018 12:37
Нові правила перевезення багажу рейсами МАУ Кількість предметів, які можна без додаткової оплати перевозити на борту літаків МАУ, буде зменшена з початку 2019 року, як оголосили с прес-службі авіакомпанії.
- 01.11.2018 12:11
На Буковині затримали серійних крадіїв косметики Працівники Шевченківського відділення поліції вийшли на слід зловмисників, котрі скоїли щонайменше десять
- 01.11.2018 11:59
Євген Капінус очолив Пенсійний фонд України Олексій Зарудний був звільнений з посади голови Пенсійного фонду України, відповідно до рішення Кабінету Міністрів
- 01.11.2018 11:21

Всі новини