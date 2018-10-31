



На Буковині - ДТП з жертвою та постраждалими - 31.10.2018 16:07

Поліція встановлює обставини та причини ДТП. Правоохоронці закликають водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, бути максимально обачними на дорозі та в жодному разі не сідати за кермо в нетверезому стані.

Вдень 30 жовтня у Чернівцях в дорожньо-транспортній пригоді постраждав 59-річний пішохід. Чоловік переходив дорогу, коли на нього наїхав автомобіль «Peugeot-308» під керуванням 54-річної чернівчанки. Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці. Зі слів кермувальниці, вона не помітила вчасно пішохода, а тому допустила наїзд.

Цього ж дня під вечір на автошляху села Дихтинець Путильського району сталася автопригода зі смертельними наслідками. 30-річний водій позашляховика «Lexus RX-350» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з мотоциклом «Mustang». За кермом мотоцикла перебував 35-річний житель Верховинського району Івано-Франківської області. В результаті дорожньої пригоди мотоцикліст отримав численні травми та був госпіталізований до Путильської центральної районної лікарні. Під час надання лікарями медичної допомоги потерпілий помер.

А вже під ранок 31 жовтня у Чернівцях в ДТП травмувалися двоє жителів обласного центру. 33-річний водій автомобіля «Audi-Q7» не впорався з керуванням і допустив зіткнення з електроопорою. З отриманими внаслідок аварії тілесними ушкодженнями шофера госпіталізовано до хірургічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці. 21-річному пасажиру іномарки лікарі призначили амбулаторне лікування.

За вказаними фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться досудові розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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