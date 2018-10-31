Примхлива наречена встановила таксу на подарунки для гостей

- 31.10.2018 13:17
Примхлива наречена встановила таксу на подарунки для гостей

Наречена на власному весіллі висунула гостям безліч вимог, про що стало відомо з публікації на міжнародному іміджборді Reddit. В публікації сестра нареченої жалілась на занадто примхливу родичку, вимоги якої доходили до абсурду.

Власне, в пості наведені скріншоти повідомлень нареченої, з яких випливає, що вона склала для усіх друзів родини контракт та навіть встановила мінімальну ціну, нижче якої гостям не можна купувати подарунки на її весілля.

Власне, на святкування треба було подарувати щось не дешевше за 500 доларів (понад 14 тисяч гривень за актуальним курсом). Окрім того, наречеому та нареченій мали презентувати персональні сувеніри, що оцінювались не менше, ніж на 100 доларів. В вимогах дівчини також значилось, що гості на весіллі в майбутньому можуть приходити на всі вечірки, які влаштовує її родина, з обов'язком дарувати подарунки. З усіма гостями планувалось підписання контракту, згідно якого за недотримання правил гості мали нести відповідальність.

В скріншотах також містилась інформація про те, що усього почесними свідками на весіллі мають бути четверо осіб, у той час як близьких друзів, що підходять на ці ролі - семеро. Дівчина відзначила, що для них це має бути свого роду змагання та вихід у фінал. Церез це авторка публікації відзначила, що її сестра, вочевидь, хоче, аби на її весіллі обов'язково сталась бійка між гостями.

Коментатори статті вважають такі закиди нареченої справжнім безглуздям, і буквально присудили даній історії перше місце серед усіх божевільних весільних історій. Наречену оголосили корисливою та огидною персоною.

Платинова Буковина

Ключові слова: дурні історії про весілля, меркантильна наречена

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Австралійські вчені отримали незнайомі сигнали з космосу
- 31.10.2018 16:41
Як подолати головний біль без ліків Позбавитись такої неприємності, як головний біль, цілком можна і без медикаментів. Головне - знати, як собі зарадити, та ефективно прибрати неприємні відчуття.
- 31.10.2018 16:23
На Буковині - ДТП з жертвою та постраждалими
- 31.10.2018 16:07
Єлизавета ІІ поступиться троном через 3 роки Наступним королем Великої Британії стане принц Уельський Чарльз, старший син королеви Єлизавети ІІ
- 31.10.2018 15:28
На Сокирянщині вилучили 5 тон контрафактного спирту Велику кількість підакцизного товару, що незаконно потрапив до України з сусідньої Молдови, виявили та вилучили на Сокирянщині.
- 31.10.2018 14:31
Біля ТЦ Формаркет в Чернівцях собаки покусали дитину Неподалік від торгового центру Формаркет, що знаходиться на розі проспекту Незалежності та вулиці небесної Сотні,
- 31.10.2018 13:49
Питання Придністров'я Молдова планує вирішити референдумом Врегулювання придністровського конфлікту є одним з приорітетних завдань для Молдови, і країна рухається в цьому напрямку послідовно на цілеспрямовано.
- 31.10.2018 12:50
До кінця тижня завершать ремонт дороги Криворівня-Чернівці Начальник дільниці ТОВ "ПБС" Олександр Ластівка повідомив, що на дорозі Р-62 сполученням Криворівня
- 31.10.2018 11:49
Україна подала позов до ЄСПЛ проти Росії Розгляд позову України проти Росії в Європейському суді з прав людини розпочнеться 27 лютого 2019 року.
- 31.10.2018 11:08
Відома нова вартість природного газу для населення З 1 листопада 2018 року в Україні збільшується вартість природного газу для населення
- 31.10.2018 09:45

Всі новини