



Примхлива наречена встановила таксу на подарунки для гостей - 31.10.2018 13:17

Наречена на власному весіллі висунула гостям безліч вимог, про що стало відомо з публікації на міжнародному іміджборді Reddit. В публікації сестра нареченої жалілась на занадто примхливу родичку, вимоги якої доходили до абсурду.

Власне, в пості наведені скріншоти повідомлень нареченої, з яких випливає, що вона склала для усіх друзів родини контракт та навіть встановила мінімальну ціну, нижче якої гостям не можна купувати подарунки на її весілля.

Власне, на святкування треба було подарувати щось не дешевше за 500 доларів (понад 14 тисяч гривень за актуальним курсом). Окрім того, наречеому та нареченій мали презентувати персональні сувеніри, що оцінювались не менше, ніж на 100 доларів. В вимогах дівчини також значилось, що гості на весіллі в майбутньому можуть приходити на всі вечірки, які влаштовує її родина, з обов'язком дарувати подарунки. З усіма гостями планувалось підписання контракту, згідно якого за недотримання правил гості мали нести відповідальність.

В скріншотах також містилась інформація про те, що усього почесними свідками на весіллі мають бути четверо осіб, у той час як близьких друзів, що підходять на ці ролі - семеро. Дівчина відзначила, що для них це має бути свого роду змагання та вихід у фінал. Церез це авторка публікації відзначила, що її сестра, вочевидь, хоче, аби на її весіллі обов'язково сталась бійка між гостями.

Коментатори статті вважають такі закиди нареченої справжнім безглуздям, і буквально присудили даній історії перше місце серед усіх божевільних весільних історій. Наречену оголосили корисливою та огидною персоною.

Платинова Буковина

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