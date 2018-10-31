Єлизавета ІІ поступиться троном через 3 роки

- 31.10.2018 15:28
Єлизавета ІІ поступиться троном через 3 роки

Наступним королем Великої Британії стане принц Уельський Чарльз, старший син королеви Єлизавети ІІ. За повідомленнями британських ЗМІ, на чолі британської монархії Чарльз опиниться вже у 2022 році.

Журналіст Роберт Джобсон, який написав книгу "Чарльз у 70 років: Роздуми, надії та мрії", відомий висвітленням справ королівської родини. За його інформацією, королева Єлизавета ІІ в 2022 році у віці 95 років планує відійти від монарших справ та надати своєму старшому синові повноваження принца-регента.

Незважаючи на те, що Єлизавета ІІ в формальному сенсі буде служити своєму народові до самої смерті, в усіх значеннях новим королем стане принц Чарльз.

Зазначимо, зщо наступним після принца Чарльза у престолонаслідуванні британської монархії є його старший син принц Кембріджський Вільям. Далі йдуть його з герцогинею Кетрін діти - принц Джордж, принцеса Шарлота та принц Луї. Лише восьмим у черзі на престол стоїть другий син Чарльза - принц Сассекський Гаррі.

Платинова Буковина

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