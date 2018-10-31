



Відома нова вартість природного газу для населення - 31.10.2018 09:45

З 1 листопада 2018 року в Україні збільшується вартість природного газу для населення. Нагадаємо, наближення ціни на газ до ринкових показників вже довгий час було однією з вимог МВФ для надання Україні чергового траншу.

Таким чином, для споживачів кінцева вартість 1000 кубометрів палива складатиме 8548,92 гривні з урахуванням ПДВ, як повідомили в НАК Нафтогаз України.

Новий тариф буде діяти з 1 листопада 2018 року до 30 квітня 2019 року. Чергове зростання ціни на газ можливе вже після завершення поточного опалювального сезону.

Також було прийнято рішення про підвищення тарифів для підприємств теплокомуненерго, яка складе 8361,85 гривень за тисячу кубометрів газу.

Платинова Буковина

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