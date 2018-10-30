Шахраї ошукують буковинців уявними виграшами в лотерею

- 30.10.2018 17:00
Шахраї ошукують буковинців уявними виграшами в лотерею

Заради суттєвого грошового виграшу в лотереї чернівчанка позбулася власних заощаджень. Зловмисники ошукали жінку майже на 12 тисяч гривень.

 

29 жовтня до Шевченківського відділення поліції звернулася із заявою 31-річна чернівчанка. Жінка повідомила, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошима у сумі близько 12 тисяч гривень.

Поліцейські з’ясували, що на мобільний телефон потерпілої прийшло смс-повідомлення про виграш у лотереї. Але для того, щоб забрати приз, необхідно вказати номер банківського рахунку та сплатити податок до держави. Повіривши в удачу, жінка надіслала свої реквізити невідомим особам. А згодом потерпіла дізналася, що з її рахунку зникли усі наявні кошти. Звісно, ніякого виграшу вона так і не отримала.

Цього ж дня, від шахрайських дій постраждала і 80-річна буковинка. Щоправда, її зловмисники ошукали за старою схемою: «Ваш син потрапив у ДТП і йому потрібні гроші». Таким чином аферисти видурили у жінки 900 доларів США та 50 євро.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження, передбачені статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці докладають усіх зусиль до пошуку зловмисників та притягнення їх до кримінальної відповідальності

Зважаючи на посилення активності телефонних шахраїв, поліцейські вкотре наголошують: завжди перевіряйте отриману інформацію і в жодному разі не повідомляйте стороннім особам свої особисті дані. Про випадки та спроби шахрайства одразу повідомляйте до правоохоронних органів.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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