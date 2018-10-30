В США продають лак... для зубів

- 30.10.2018 13:36
В США продають лак... для зубів

Незвичайну новинку для стильного вигляду випустив бренд CHRŌM  (Нью-Йорк). Якщо ви полюбляєте усе неординарне та любите шокувати оточуючих своєю зовнішністю, то нове творіння від CHRŌM точно прийдеться вам до вподоби.

Йдеться про цілком новий засіб, який наразі є єдиним у своєму роді - це кольоровий лак... для зубів.

Наразі продукт доступний у 10 відтінках, які можна придбати в офіційному онлайн-магазині бренду CHRŌM. В асортименті представлені рожевий, блакитний, м'ятно-зелений та золотавий відтінки. Як заявляє виробник, лак для зубів наноситься подібно до аналогічного продукту для нігтів, проте, дає не такий тривалий ефект - на зубах обраний вами відтінок протримується усього добу.

Від їжі та напоїв лак для зубів колір не втрачає та не змивається. Окрім того, жодних ароматів та смаків, незалежно від кольору, він не має, а значить, підійде майже будь-кому.

Вартість незвичайного товару складає 22 долари за флакончик.

Платинова Буковина

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