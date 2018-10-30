На Буковині - новий спалах АЧС

- 30.10.2018 12:34
На Буковині - новий спалах АЧС

148 голів свиней було утилізовано в Чернівецькій області станом на 29 жовтня поточного року.

Заходи з утилізації свиней відбуваються у зв'язку зі спалахом захворювання в області тварин на африканську чуму свиней, як повідомляють представники Чернііецькох обласної державної адміністрації.

У свиногосподарстві села Василів Заставнівського району у п'ятницю, 26 жовтня, було зафіксовано захворювання тварин на АЧС, а також падіж двох голів свиней. Було проведено аналіз патологічного матеріалу, та спеціалісти підтвердили захворювання на господарстві - виявили ДНК вірусу африканської чуми свиней.

Свиногосподарство "Наша свинка" було оголошено епізоотичним осередком АЧС, і села Чуньків, Василів та Кулівці було визачено зоною захисту. Місто Заставна, а також села Веренчанка, Звинячин, Хрещатик, Кадубівці, Дорошівці, Репуженці та Товтри Заставнівського района увійшли у зону нагляду.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: африканська чума свиней буковина, чернівецька область ачс

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