



Податкова радить подавати звіти онлайн - 30.10.2018 12:31

Інтернет давно прийшов на допомогу бухгалтеру. Cпочатку обліковці його використовували для оперативного отримання інформації з «перших рук» про законодавчі зміни та новини. Прийняття вітчизняного законодавства у сфері електронного цифрового підпису стало справжнім проривом в електронному документообігу країни.

Державна фіскальна служба не залишилась осторонь від новацій і створила власний продукт під назвою «Електронний кабінет платника», який став справжнім помічником у світі податків.

Завдяки сервісу платники податків мають можливість співпрацювати з органами фіскальної служби дистанційно, у режимі реального часу.

Сервіс включає дві функціональні частини: відкрита та приватна.

Через відкриту частину платник має можливість загально доступну довідкову інформацію про роботу ДФС.

Доступ та робота у приватній частини Електронного кабінету платника стає можливою виключно за наявністю безкоштовних ключів від фіскальної служби, які можна безкоштовно отримати в Акредитованому центрі сертифікації ключів (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200 -А).

Як розповіла начальник управління обслуговування платників Чернівецької ОДПІ Оксана Дьоміна, цього року персональне робоче місце в «Електронному кабінеті платника» облаштували 4304 представники чернівецького бізнесу, що на 2380, або у 2,2 рази більше, ніж торік. Оцінили переваги цього сервісу і глибочани, - цьогоріч серед користувачів 327 платників, тоді як минулого року використовували «Електронний кабінет» лише 141, тобто у 2,3 рази менше.

Триває тенденція скорочення "паперової" звітності - все більше платників переконуються у зручності он-лайн взаємодії із органами ДФС.

Зверніть увагу, незабаром прийде час річної звітності і платники активно крокуватимуть до податкової, створюючи черги у Центрі обслуговування.

Шановні платники, запрошуємо вас скористатися сучасним способом звітування. Автоматизація процесу створення податкової звітності значно прискорює та полегшує роботу підприємця або бухгалтера, робить її безпомилковою,- підсумувала посадовець.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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