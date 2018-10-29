Жінку заарештували через надмірну любов до опери

- 29.10.2018 14:04
Жінку заарештували через надмірну любов до опери

Опера Джузеппе Верді "Травіата" гучно грала на одній з вулиць міста Штурово в Словаччини. Почути дане творіння видатного італійського композитора можна було з ранішніх годин до 10-ї вечора. Цікаво, що ціле покоління в буквальному сенсі виросло під звуки "Травіати".

Як стало відомо, місцева жителька вмикала гучно музику, аби перебити гавкіт сусідського пса. Проте, навіть коли собака помер, музику вимикати чомусь не стали.

Сусіди шукали жінку, яка вмикала "Травіату" з ранку до вечора, однак їм нічого не вдавалось. В районі навіть впали ціни на житло, оскільки гучна музика лише відлякувала потенційних зйомників. Після втручання місцевої влади у 2015 році жінка все ж таки пішла на контакт, адже їй в офіційному порядку заборонили вмикати музику.

Репертуар змінився, а потім музика повністю затихла, хоча, не так вже й надовго. "Травіата" знов почала лунати в Штурові у 2017 році. Заборону на музику від міської влади жінка навіть спробувала оскаржити у суді. Було подано декілька апеляцій до Верховного суду Словаччини, проте, суд підтримав рігення мерії, а жінку затримала поліція. Сусіди можуть нарешті відпочити в тиші.

Наразі поціновувачці опери належить пережити суди, які визначать її подальшу долю. А наразі пона перебуватиме під вартою. Власне, за "Травіату" їй загрожує 0,5-3 роки тюремного ув'язнення.

Платинова Буковина

Ключові слова: гучна музика, порушення тиші, верді травіата

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