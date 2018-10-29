Президент-втікач Янукович планує виступити в суді з останнім словом

- 29.10.2018 10:45
Президент-втікач Янукович планує виступити в суді з останнім словом

Адвокат колишнього президента України Віктора Януковича Олександр Байдик провів у Москві зустріч зі своїм клієнтом. Після повернення в Україну Байдик звернувся до суддів з проханням про можливість виступу Януковча у дебатах та з останнім словом в справі про державну зраду.

На дане прохання Оболонський районний суд Києва відповів позитивно, надавши дозвіл на виступи.

Зазначимо, що адвокат також попросив завершити дебати з промовою, яка після повернення з Москви значно збільшилась. 

Стосовно майбутнього виступу Януковича, суддя Владислав Дев'ятко зазначив, що Віктору Януковичу суд завжди надавав можливість виступити, і у розгляді справи ніколи не було місця поспіху. За його словами, в дебатах звинувачуваний виступає перед адвокатом. Тим не менш, йому нададуть можливість виступити з останнім словом.

Зазначимо, що екс-президент України Віктор Янукович переховується у Росії. Суд щодо державної зради по відношенню до Януковича відбувається в Києві в заочному режимі. Янукович звинувачується у втечі з країни під час подій Майдану, та проханні до Кремля про введення військ в Україну. Згідно заяв прокурорів, це призвело до анексії півострова Крим Росією.

Платинова Буковина

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