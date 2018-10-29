



У кандидати в президенти висувають лідера Народного контролю - 29.10.2018 10:04

Очільника партії Народний контроль Дмитра Добродомова на позачерговому з'їзді було висунуто для участі у президентських виборах, що відбудуться навесні 2019 року. Відзначимо, що партійний з'їзд відбувався у Києві 27 жовтня.

Голова партії зазначив, що варто розуміти сьогоднішню місію, яка полягає в передачі країни новому поколінню. Тобто, йжеьтся про успішну та мирну цивілізовану країни, що не має ніяких боргів. Добродомов відзначив, що разом ожливо подолати прогнившу систему та побудувати цілком нову Україну.

За словами голови Народного контроля, ще під час виборів він покаже кандидатів на ключові посади в країні.

Добродомов нагадав, що згідно Конституції України, президент може поати кандидатури на п'ять ключових посад. Йдеться про очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ, генерального прокурора, очільника Служби безпеки України та голову Національного банку. За його словами, всі ці п'ятеро осіб мають бути професионалами своєї справи. Добродомов відзначив, що відповідний законопроект, який може бути не цікавий чинній владі, вже готовий. Проте від своїх намірів його партія відмовлятись не має наміру.

Платинова Буковина

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