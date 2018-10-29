



В Чернівцях тимчасово вимкнене опалення - 29.10.2018 09:42

В Чернівцях через високу температуру повітря було вирішено призупини подачу опалення до осель. Про це повідомив начальник Чернівцітеплокомуненерго Олександр Меленчук.

Так, з ранку неділі, 28 жовтня, до житла чернівчан не подається тепло через прихід потепління. В Чернівцітеплокомуненерго зазначають, ща така практика для Чернівців не є незвичайною, і так час від часу відбувається в цілях економії енергоресурсів. Частіше за все котельні не працюють протягом дня, коли денна температура повітря сама по собі остатньо висока, а на ніч опалення знову вмикають.

Наприкінці жовтня цього року ситуація взагалі дещо інша, оскільки середньодобова температура у найближчі дня вище норми, і навіть вночі достатньо тепло. Саме через це було вирішено повністю призупинити роботу котелень.

Метеорологи відзначають, що суха та тепла погода буде на більшості території Чернівців та області, олнак, дощі передбачаються 29 жовтня та 2 листопада.

Платинова Буковина, Чернівці

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