В Чернівцях тимчасово вимкнене опалення

- 29.10.2018 09:42
В Чернівцях тимчасово вимкнене опалення

В Чернівцях через високу температуру повітря було вирішено призупини подачу опалення до осель. Про це повідомив начальник Чернівцітеплокомуненерго Олександр Меленчук.

Так, з ранку неділі, 28 жовтня, до житла чернівчан не подається тепло через прихід потепління. В Чернівцітеплокомуненерго зазначають, ща така практика для Чернівців не є незвичайною, і так час від часу відбувається в цілях економії енергоресурсів. Частіше за все котельні не працюють протягом дня, коли денна температура повітря сама по собі остатньо висока, а на ніч опалення знову вмикають.

Наприкінці жовтня цього року ситуація взагалі дещо інша, оскільки середньодобова температура у найближчі дня вище норми, і навіть вночі достатньо тепло. Саме через це було вирішено повністю призупинити роботу котелень.

Метеорологи відзначають, що суха та тепла погода буде на більшості території Чернівців та області, олнак, дощі передбачаються 29 жовтня та 2 листопада.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: опалення чернівці, опалювальний сезон 2018 чернівці, чернівці тепло 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Буковині затримали крадія з сусідньої області Поліція Буковини викрила жителя сусідньої області, ймовірно причетного до відкритого заволодіння чужим майном.
- 29.10.2018 17:07
Олену Пушкову вже вдруге відмовляються відсторонити Клопотання обласної прокуратури стосовно відсторонення від виконання обов'язків начальника відділу охорони культурної
- 29.10.2018 16:22
За добу на Чернівеччині сталось дві ДТП, є постраждалі Через необережність водіїв двоє людей потрапили на лікарняні ліжка. Поліція встановлює всі обставини та причини ДТП.
- 29.10.2018 14:25
Жінку заарештували через надмірну любов до опери Опера Джузеппе Верді "Травіата" гучно грала на одній з вулиць міста Штурово в Словаччини
- 29.10.2018 14:04
На місці падіння Boeing 737 в Індонезії - жодних виживших На місці катастрофи літака авіакомпанії Lion Air в результаті пошуково-рятувальної операції
- 29.10.2018 13:30
Чим сидячий спосіб життя гірший за палінням Ні для кого не секрет, що цигарки вкрай негативно впливають на здоров'я, і небезпечним є як безпосереднє
- 29.10.2018 12:55
В Хотині пенсіонер наклав на себе руки В місті Хотин Чернівецької області 66-річіний пенсіонер вчинив самогубство.
- 29.10.2018 12:07
Лоукостери відкривають 22 нових рейси з України 22 нових рейси планують відкрити найбличим часом в українських аеропортах. Таку кількість рейсів відкриють в період з 28 до 31 жовтня.
- 29.10.2018 11:14
Президент-втікач Янукович планує виступити в суді з останнім словом Адвокат колишнього президента України Віктора Януковича Олександр Байдик провів у Москві зустріч зі своїм клієнтом
- 29.10.2018 10:45
Найбільші на Буковині податкові боржники за землю Використання землі в Україні є платним. Нагадаємо, що відповідно до Податкового кодексу України плата за землю
- 29.10.2018 10:36

Всі новини