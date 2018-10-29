



На Буковині розкриту масгтабну схему з обігу наркотиків - 29.10.2018 09:15

Злочинці у великих розмірах виготовляли й збували наркотики по всій території Чернівецької області. У членів угрупування правоохоронці вилучили наркотичні засоби на 10 мільйонів гривень, а також зброю та боєприпаси. На майно зловмисників накладено арешт.

Оперативники управлінь карного розшуку та протидії наркозлочинності ГУНП в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили діяльність організованої злочинної групи, до якої входили 10 чоловіків та одна жінка. Усі фігуранти справи є жителями Чернівців і області, віком від 24 до 49 років.

Щоб встановити всіх учасників злочину, їхні ролі, канали надходження та збуту нелегального товару, працівники поліції упродовж декількох місяців документували кожен крок наркоділків.

Правоохоронці з’ясували, що організаторами протиправної схеми виступили двоє 49-річних братів-близнюків.

Вони чітко налагодили й контролювали роботу своїх подільників для безперебійного функціонування створеного ними наркобізнесу. Окремі члени угрупування відповідали за постачання наркотичних засобів і психотропних речовин, збут «товару», збір коштів від збуту тощо.

Показово, що в кожному районі Чернівців, а також на «Калинівському ринку» були свої відповідальні за розповсюдження наркотиків. Ще двоє учасників групи «працювали» в районах області.

Назбиравши достатню кількість беззаперечних доказів злочинної діяльності наркоділків, оперативники ГУНП спільно із спецпідрозділом «КОРД» блискавично провели масштабну спецоперацію із затримання всіх членів угрупування. Протягом доби поліція здійснила 15 обшуків, під час яких виявила та вилучила велику кількість наркотиків:

майже 10 кілограмів амфетаміну;

більше 120 кілограмів канабісу;

понад 600 доз наркотичного засобу «Бупренорфін» і

25 доз психотропної речовини ЛСД.

Вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку становить орієнтовно 10 мільйонів гривень.

Крім цього, правоохоронці вилучили у злочинців нелегальну зброю та боєприпаси:

3 нарізних гвинтівки;

4 пістолети з набоями до них;

саморобну мисливську рушницю;

обріз мисливської рушниці;

3 гранати;

100 грамів вибухової речовини пластид та

майже 100 набоїв різного калібру.

Наразі триває досудове розслідування. Працівники поліції встановлюють інших осіб, причетних до функціонування вказаного наркобізнесу. Слідчі вже оголосили затриманим про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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