Телефонні шахраї видурюють у буковинців гроші за схемою про родичів у лікарні

- 26.10.2018 17:38
Телефонні шахраї видурюють у буковинців гроші за схемою про родичів у лікарні

Поліцейські впродовж декількох днів отримали дев’ять заяв чернівчан, які стали жертвами шахрайських дій. Буковинці виявилися ошуканими в сферах: медичних послуг, валютних операцій та купівлі товару. Шахраї видурили у людей близько 170 тисяч гривень.

Незважаючи на неодноразові попередження поліції,громадяни ігнорують повідомлення про небезпеку і довіряють зловмисникам.

Так 24 жовтня до Шевченківського відділення поліції звернулася із заявою 78-річна чернівчанка. Жінка повідомила, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошима у сумі 30 тисяч гривень.

Поліцейські з’ясували, що того ж дня на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що її сину потрібна термінова операція. Для того, щоб розпочати операцію потрібні гроші. В подальшому в телефонній розмові жінка повідомила аферисту адресу свого проживання та погодилася надати гроші для лікування сина. В обумовлений час, невідомий чоловік прийшов до заявниці додому та отримав від неї 30 тисяч гривень. Згодом потерпіла зателефонувала до свого сина і з’ясувала, що йому не потрібно операція. Після розмови з ним жінка зрозуміла, що її ошукали. По такій схемі жертвами афери стали ще п’ятеро буковинців.

В сфері валютних операцій обманутими стали 33 та 21 – річні чернівчанки. Зловмисник шахрайським шляхом під приводом обміну грошей заволодів 5 тисячами гривень.Та зник з місця вчинення злочину.

Також в «руки шахрая» потрапила і 66-річна буковинка. Невідомий під приводом продажі товару для господарського вжитку аферистським шляхом заволодів її грошима в сумі більше 5 тисяч гривень, які вона передала йому біля будинку. Той в свою чергу пообіцяв привезти товар під вечір.

В усіх випадках розпочаті кримінальні провадження передбачені статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці докладають усіх зусиль у пошуку зловмисників та притягненню їх до кримінальної відповідальності

Зважаючи на посилення активності телефонних шахраїв, поліцейські вкотре наголошують: завжди перевіряйте отриману інформацію, у жодному разі не повідомляйте стороннім особам свої анкетні дані та не довіряйте їм. Про випадки та спроби шахрайства одразу повідомляйте до правоохоронних органів.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: телефонні шахраї чернівці, буковина шахрайства по телефону

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