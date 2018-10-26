Яким регіонам загрожує аномальна посуха

- 26.10.2018 15:31
Яким регіонам загрожує аномальна посуха

За словами метеоролога з університету Оклахоми Елінор Мартін, найближчим часом очікується погіршення ситуації з опадами, які стають все більш затяжними. Окрім того, варто чекати також на погіршення ситуації з посухою.

Елінор Мартін нещодавно опублікувала дослідження, в якому відзначається, що в найближчому майбутньому на нас чекають більш інтенсивні, затяжні та більш тривалі природні катаклізми. У своємо досліджені професор використовала ті ж кліматичні моделі, якими користується Міжурядова група експертів зі змін клімату. Мартін орієнтувалась в своїй роботі стандартизованим індексом опадів для порівняння подій між місцевостями та сезонами.

Деякі місцевості отримають у "спадок" більш часті посухи, а в деяких районах, навпаки, почастішають та стануть більш рясними опади. Екстремальні посухи будуть мати місце в Центральній Америці та країнах Карибського басейну. Що стосується півночі та північно-східної частини Північної Америки, то тут сильні дощі стануть більш частим явищем. Без впливу не залишаться такі сфери діяльності, як сільське господарство та суміжні галузі.

Тобто, певним регіонам загрожує підвищення вологості, а іншим - зміни клімату до аномальних посух.  При збільшенні температури повітря, вода накопичується, що призводить до подовження періоду дощів, проте, між сильними дощами можливе встановлення досить тривалих періодів посухи. Клімат на планеті змінюється, тож дані явища будуть ще погіршуватись.

Платинова Буковина

Ключові слова: посилення посух, посилення рясних опадів

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