



В Індії юристи навчатимуться за книжками про Гарі Потера - 26.10.2018 11:41

Книжки про пригоди Гарі Потера стануть предметом для вивчення права для студентів юридичної школи в Індії. Власне, студенти вивчатимуть такі випадки, як дискримінація перевертнів, рабство домашніх ельфів та умови, що створені для в'язнів Азкабану.

Перші заняття за правовими принципами магічного всесвіту, придуманого Джоан Роулінг, розпочнуться в Національному університеті юридичних наук в Калькутті в грудні 2018 року. Курс матиме назву "Взаємний зв'язок між літературою та юриспруденцією: особливий погляд на поттеріану Роулінг". Розробником даного курсу є Шувик Кумар Гуха, помічних професора. Обов'язковим для всіх студентів, хто записався на даний курс - повне ознайомлення з усіма книжками потеріани, тобто, їх необхідно прочитати перед стартом занять двічі, якби не більше.

В рамках програми до різних аспектів необхідно докладати правові принципи - як індійські, так і ті, що діють у чарівному світі. Наприклад, до уваги буде розгляд непрощенних заклять - які можна трактувати як тортури, заволодіння іншою людиною, вбивства. Також будутьр озглядатись правила квідича та вбивство Сиріуса Блека.

Даний курс було створено не для розваги, а для розвитку критичного мишлення молоді про соціальні проблеми Індії. Справа в тому, що для багатьох жителів країни все ще лишаються актуальними такі питання, як рабство, тортури та дискримінація, хоч навідміну від всесвіту Гарі Потера, у цих людей немає жодних чарівних сил.

Книжки про магічний всесвіт Гарі Потера - неймовірно популярні по всьому світу, і було продано понад 500 мільйонів книжок. В Індії також захоплюються оповіданнями Джоан Роулінг. Власне, про це свідчить популярність наведеного в дописі юридичного курсу - усього було заявлено 40 місць, і всі вони вже зайняті.

Платинова Буковина

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