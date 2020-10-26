В обстрілах на Донбасі поранено бійця ООС

- 26.10.2018 09:24
В обстрілах на Донбасі поранено бійця ООС

Протягом доби 25 жовтня на території Донбасу російсько-терористичні формування здійснювали обстріли по позиціям українських силовиків з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької здрої.  Загалом протягом доби окупанти 17 різів порушували режим припинення вогню та у чотирьох випадках використовували заборонену Мінськими угодами зброю.

Як повідомили в пресс-центрі штабу Операції об'єднаних сил, під обстріли потрапили позиції в районі таких населених пунктів, як Авдіївка, Мар'їнка, Павлополь, Золоте, Луганське, Світлодарськ, Водяне, Гнутове, Лебединське та Широкине.

По Світлодарську бойовики чинили вогонь з  озброєння БМП, а також мінометів 120 мм калібру. Міномети калібру 82 ммсупротивник застосовував при обстрілі також населених пунктів Авдіївка та Луганське. Позиції в районі Авдіївки обстрілювались протягом доби чотири рази. Якщо з початку бойовики використовували гранатомети та стрілецьку зброю, то згодом вони додали також міномети 82 мм калібру. У вказаному районі ситуація знаходиться під контролем ООС, і до змін в обстановці українські військові готові.

На Маріупольському напрямку протягом минулої доби окупанти неодноразово вчиняли провокації, обстрілювавши позиції в районі Широкиного та Павлополя. На всі випадки обстрілів сили ООС відповідають адектватно, та здійснюють превентивні дії.

Українська розвідка повідомляє, що протягом минулої доби супротивник поніс втрати - п'ятьох бойовиків було поранено та одного ліквідовано. Зі сторони Об'єднаних сил поранення отримав один військовець.

Платинова Буковина

Ключові слова: новини донбас 26 10 2018, новини оос

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