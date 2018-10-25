Європарламент пропонує санкції проти РФ за дії в Азові- 25.10.2018 16:18
25 жовтня цього року в Європейському парламенті було ухвалено резолюцію стосовно порушення міжнародного права Росією в Азовському морі.
В рамках даної резолюції країни в складі Євросоюзу щакликають до посилення санкції по відношенню до РФ через дії країни в Азовському морі, якщо вони посилять подальшу ескалацію конфлікту в регіоні.
Відзначається, що в тексті резолюції міститься пункт про створення в ЄС нової посади. Йдеться про посаду спеціального представника ЄС стосовно Криму та Донбасу. Задача даної особи буде полягати в моніторингу ситуації також навколо Азовського моря.
Раду ЄС також закликали негайно звернутись до Росії з вимогою припинити перевірки кораблів, які мають інтенсивний та дискримінаційний характер. Також згідно з резолюцією пропонується розгляд відповідних контрзаходів.
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