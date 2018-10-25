



Наскільки подорожчає газ з 1 листопада - 25.10.2018 16:06

Вартість природного газу для населення вже з 1 листопада буде збільшена та складатиме 8550 гривень за тисячу кубометрів палива. Такі цифри озвучив голова української влади Володимир Гройсман.

На екстренному засіданні Кабінету міністрів було прийняте відповідне рішення. Таким чином, вартість газу для населення зросте на 23,5%.

Міністр енергетики України Ігор Насалик зазначив, що за такою ціною вже з 1 листопада НАК Нафтогаз України продаватиме газ постачальникам газу для населення.

Наразі вартість кубометру природного газу складає 6,96 гривні, або 6960 гривень за тисячу кубів.

Відзначимо, що рішення про повищення ціни на газ для населення назрівало вже давно. Підвищення відклали до 18 жовтня.

Платинова Буковина

Всі новини