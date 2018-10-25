Олег Сенцов отримає премію Сахарова

- 25.10.2018 15:16
Олег Сенцов отримає премію Сахарова

Український режисер Олег Сенцов, який незаконно утримується в російській колонії, був нагороджений премією Сахарова Європейського парламенту. Інформацію про це повідомила депутат ЄП Ребекка Гармс.

Рішення єпродепутатів про нагородження Сенцова пізніше обгрунтував президент парламенту Антоніо Таяні. За його лсовами, Сенцов отримує винагороду за прояви надзвичайної мужності та рішучості, навіть під загрозою власного життя. Також Таяні відзначив, що Сенцов став справжнім символом боротьби за звільнення політичних в'язнів у Росії та по всьому світу.

Так, Олег Сенцов став першим українцем, відзначеним премією Сахарова. Варто зазначити, що у різні роки від України пропонувались різні номінанти. У 2014 році це був рух Євромайдану, у 2015 року на дану премію висували кандидатуру Надії Савченко, і 2016 року на премію номінували лідера кримських татар Мустафу Джемілєва.

Сенцов був номінований найбільшою фракцією ЄП - Європейською народною партією.

На 123 грудня цього року запланована урочиста церемонія вручення.

Винагорода вручається Європейським парламентом за свободу думки кожного року, з 1988 року, у чотирьох областях, серед яких - захист прав людини та її основних свобод.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: премія Сахарова, нагорода для Сенцова, Олег Сенцов

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