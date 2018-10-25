Магнітні бурі на листопад 2018

- 25.10.2018 12:25
Магнітні бурі на листопад 2018

В листопаді 2018 року геомагнітна обстановка Землі буде дещо збудженою. Пропонуємо переглянути інформацію по магнітним бурям, аби вберегти своє здоров'я та самопочуття від негараздів та заздалегідь підготуватись.

Власне, найбільш відчутні збурення геомагнітного поля нашої планети припадають на 5, 6, 9, 11, 14, 16, 18 та 22 листопада. В ці дні можливе посилення головних болей, зміна кров'яного тиску - збільшення або пониження, загострення хронічних хвороб, загальна слабкість, можлива роздратованість.

Окрім того, метеозалежним людям варто звернути увагу також на такі дні, як 3, 4, 15 та 30 листопада. Вплив таких геомагнітних коливань буде не таким сильним, я в дні магнітних бур, проте, деякі люди все ж таки можуть жалітись на погіршення самопочуття.

Аби геомагнітна обстановка не захопила вас зненацька та не вплинула негативним чином на ваше здоров'я, старайтесь слідувати нескладним правилам. Гуляйте побільше на свіжому повітрі, провітюйте приміщення, в яких ви перебуваєте, пийте побільше чистої води, будьте фізично активними - розминайтесь, робіть зарядку, запишіться на заняття спортом, не забувайте про відпочинок, уникайте перевтоми, добре харчуйтеся, відмовтеся від шкідливих звичок, важкої їжі та алкогольниї напоїв.

В дні магнітних збурень у багатьох людей виникає дратівливість, через що вирішення важливих питань варто відкласти на інший день, аби уникнути суперечок та конфліктів.

Платинова Буковина

Ключові слова: магнітні бурі листопад 2018

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