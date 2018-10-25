



Збірна України - на 27 місці в рейтингу ФІФА - 25.10.2018 12:18

У оновленому рейтингу ФІФА (Міжнародної федерації футбольних асоціацій) збірна України покращила свої позиції, посівши 27-му сходинку рейтингу.

Відзначимо, що виграш в Лізі націй УЄФА над збірною Чехії з рахунком 1:0, а також нічия в матчіпроти італійців (1:1) дозволила українській збірній покращити коефіцієнт на 15 пунктів та отримати загалом 1483 очки. Отже, в рейтингу жовтня україна випереджає Північну Ірландію та Словаччину.

Очолює рейтинг ФІФА збірна Бельгії, акож до трійки кращих увійшли Франція та Бразилія. Хорватія, Англія, Уругвай, Португалія, швейцарія, Іспаня та Данія зайняли відповідно сходинки від 4-ї до 10-ї.

Усього в оновленому рейтингу збірних за версією ФІФА знаходиться 209 національних команд. Наступного разу рейтинг ФІФА буде оновлюватись 29 листопада.

Платинова Буковина

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