



Родина буковинців загубила в лісі 2-річного сина - 25.10.2018 11:52

Дитина загубилася в лісі, під час збирання грибів з батьками.

24-го жовтня близько 16 години до поліції надійшло повідомлення, про те, що в лісі села Йорданешти Глибоцького району загубилася дитини двох років.

На пошуки дворічного хлопчика за сигналом «Тривога» був піднятий весь особовий склад Глибоцького відділення поліції, оперативники Управління карного розшуку та поліцейські ювенальної превенції ГУНП в Чернівецькій області, а також працівники кінологічного центру.

На місці події правоохоронці встановили, що малюк пішов до лісу з батьками по гриби. Хлопчик відлучився від родичів та заблукав. Батьки помітили, що їхній 2-річний син зник та почали самотужки пошуки дитини. Коли сина не вдалося відшукати дорослі звернулись по допомогу до поліції.

Правоохоронці доклали максимальних зусиль, щоб як найшвидше розшукати дитину. Завдяки злагодженій роботі поліцейським вдалося менш ніж за годину знайти хлопчика. За 1,5 кілометра від місця зникнення працівники Глибоцького відділення поліції знайшли малюка та направили дитину до медичної установи району для обстеження.



Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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