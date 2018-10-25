



НАТО розпочали військові навчання Trident Juncture - 25.10.2018 09:53

Найбільші від завершення "холодної війни" військові навчання НАТО під назвою Trident Juncture стартували у четвер, 25 жовтня.

Відзначається, що навчання триватимуть у Норвегії, у участь у них братимуть близько 50 тисяч військових, порядка 10 тисяч транспортних засобів, а також понад 300 кораблів та літаків. В ході даних навчань планується здійснити відпрацювання відповіді на атаку на одного з членів Північноатлантичного альянсу "вигаданим агресором".

Навчання Trident Juncture проводяться через занепокойливий характер дій Росії в окупованому Криму та на Донбасі, а також з огляду на спроби внести дестабілізацію у роботу системи колективної безпеки. Як повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, НАТО готує відповідь, яка є найбільшим переосмисленням спільної безпеки з кінця холодної війни.. Загалом у навчаннях беруть участь усі 29 членів НАТО. Зокрема, від Німеччини на навчання було виділено 10 тисяч військових.



Нагадаємо, що Росія провела військові навчання "Восток", що відбувались на сході країни та відзначились особливим масштабом. Згідно заяв РФ, участь у даних навчаннях взяли 300 тисяч солдат, проте, за оцінками західних спеціалістів, дані цифри виглядають як перебільшення реальних фактів.

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