Голову Чернівецької ОДА Фищука відправляють у відставку- 24.10.2018 16:52
На засіданні Кабінету міністрів у середу, 24 жовтня, було ухвалене рішення про відставку голів чотирьох обласних адміністрацій.
Зокрема, стало відомо, що серед звільнених губернаторів - голова Чернівецької обласної державної адміністрації Олександр Фищук.
Відзначимо, що Фищук очолює Чернівецьку ОДА з лютого 2015 року.
Також серед інших очільників обладміністрацій, стосовно яких український уряд прийняв рішення про відставку - призначений 24 квітня поточного року голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз, очільник Київської облдержадміністрації Олександр Горган, якого було призначено 28 жовтня 2016 року, а також голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко, призначений на посаду з вересня 2014 року.
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