Уроки з поліцейськими відвідали понад 10 учнів

- 24.10.2018 16:25
Уроки з поліцейськими відвідали понад 10 учнів

У межах комплексу превентивних заходів поліцейські відвідали декілька шкіл району, де провели для учнів «Урок із поліцейським». В заняттях прийняли участь більше 150 учнів.

23-го жовтня працівники сектору ювенальної превенції області спільно з представниками служби у справах дітей Хотинського району завітали до трьох місцевих шкіл. Поліцейські провели для старшокласників профілактичний захід під назвою «Урок із поліцейським».

Під час заняття правоохоронці роз’яснили школярам поняття цивільно-правової, кримінальної та адміністративної відповідальності, нагадали правила поведінки у школі та побуті. У формі запитання-відповідь повторили, що таке кримінальна та адміністративна відповідальність малолітніх та неповнолітніх дітей, а також з якого віку вона настає. Обговорили болюче питання «булінгу» та його наслідки. Також ювенали ознайомили дітей з їхніми правами та обов’язками. Під час бесіди поліцейські зауважили на необхідності своєчасного повідомлення про факти вчинення відносно дітей протиправних дій.

У подальшому дітлахи мали змогу відчути себе поліцейським: посидіти за кермом службового автомобіля, приміряти бронежилет та зробити фото з поліцейським.

Крім цього працівниками сектору ювенальної превенції спільно з представниками місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей провели засідання «Круглого столу». Під час зустрічі обговорили проблемні питання, які виникають в дитячому середовищі та шляхи їх вирішення. А саме: негативний вплив алкогольних, тютюнових та наркотичних виробів на підростаючий та сформований організм, а також проведення спільних профілактичних заходів серед дітей, в сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Правоохоронці спільно з освітянами і надалі приділятимуть максимальну увагу правовій обізнаності учнів. «Урок з поліцейським» та «Круглі столи» надалі будуть проводитись в інших навчальних закладах області.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліція ювенальна буковина, чернівці поліція

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