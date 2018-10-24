Наступний запуск ракети Союз не хоче страхувати жодна компанія

- 24.10.2018 14:12
Наступний запуск ракети Союз не хоче страхувати жодна компанія

18 листопада має відбутись запуск ракети-носія Союз-ФГ з вантажним кораблем Прогрес МС-10, який має бути направлений на Міжнародну космічну станцію. Тендер зі страхування ризиків при запуску ще триває, і прийом заявок завершиться вже 30 жовтня, про що свідчить інформація на сайті державних закупівель Росії.

Проте варто зазначити, що в тендері наразі не взяла участь жодна страхова компанія.

В повідомленні значиться, що початкову ціну договору було встановлено на рівні понад 116 мільйонів рублів, хоча Роскосмос планував застрахувати запуск на понад 3 мільярди рублів. Втім, жодна компанія, вочевидь, не планує братись за страхування чергового запуску.

Нагадаємо, що нещодавній запуск ракети-носія Союз-ФГ з кораблем Союз МС-10 мав вібутися 11 жовтня. На борту ракети перебували члени екіпажу у складі двох осіб. Через поламку - згідно однієї з версій це було пошкодження ракети на етапі складання - екіпаж було евакуйовано, і астронавти здійснили аварійну посадку у Казахстані. Даний політ було застраховано - сума угоди склала 4 мільярди 650 мільйонів рублів.

Платинова Буковина

Ключові слова: новий запуска ракети союз, страхування запуску російських ракет

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