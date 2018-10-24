



З Бермудського трикутника виплив загублений 90 років тому корабель - 24.10.2018 14:05

Бермудський трикутник досі сповнений секретів, і людей до сих пір цікавлять загадки, які чаїть у собі ця територія.

Нещодавно Бермудський трикутник знову нагадав про себе. Власне, з цієї таємничої території виплив корабель, який вважали зниклим вже близько 90 років.

Берегова охорона Куби виявила в Карибському морі іржавий торговий корабель, який колись належав американському флоту. Дане судно вважали зниклим безвісти ще з 1926 року.

Про час, коли даний корабель зник, було зроблено висновки на основі вивчення бортового щоденника, знайденого на кораблі. Чому корабель так довго блукав незвіданими морями, та чому саме зараз йому було необхідно повернутись, ніхто досі не може дати відповіді.

Платинова Буковина

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