



ДТП на вулиці Січових Стрільців 24 10 2018 - 24.10.2018 11:20

В Чернівцях вранці середи, 24 жовтня, близько 11 години сталась дорожня аварія. На проїжджій частині зіштовхнулись легковик марки LADA та мотоцикл із коляскою.

Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Січових Стрільців (колишня вулиця Московської Олімпіади).

В районі ДТП наразі спостерігається ускладнення руху, оскільки транспортні засоби учасників ДТП знаходяться на проїжджій частині. На місце виїхала патрульна поліція для з'ясування обставин аварії.

Про постраждалих наразі не повідомляється. Слідкуйте за оновленнями на нашому сайті!

Платинова Буковина, Чернівці

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