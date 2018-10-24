В Хотині патрулюють поліцейські для покращення безпеки

- 24.10.2018 10:56
В Хотині патрулюють поліцейські для покращення безпеки

Посилені наряди правоохоронців уже інтенсивно патрулюють територію району, а на в’їздах до Хотина розпочали свою роботу додаткові мобільні пости. Метою відпрацювання є покращення безпекової ситуації в районі. Зусилля правоохоронців спрямовані на проведення комплексних превентивних заходів, налагодження співпраці з населенням, виявлення та документування правопорушень.

У відпрацюванні, крім Хотинського відділення, беруть участь поліцейські Кельменецького, Сокирянського, Новодністровського підрозділів, оперативники та інші досвідчені працівники апарату Головного управління, мобільна група ГУНП, посилені наряди управління патрульної поліції та поліції охорони. Також до проведення оперативно-профілактичних заходів залучено представників органів районної влади та громадськості.

Вранці 23-го жовтня керівництво обласного ГУНП провело інструктаж особового складу. Увагу поліцейських акцентовано на важливості професійних дій, культурного та ввічливого ставлення до громадян, дотриманні законності й заходів особистої безпеки.

Під час оперативно-профілактичних заходів заплановано локальні відпрацювання населених пунктів та об’єднаних територіальних громад. Правоохоронці здійснюють заходи з попередження та розкриття злочинів проти особи, крадіжок, шахрайств, угонів транспорту, наркозлочинів, фактів незаконного поводження зі зброєю та інших правопорушень, які найчастіше вчиняються в районі.

Посилене патрулювання автошляхів і додаткові мобільні блокпости покликані не лише боротися з порушеннями дорожнього руху, а й виявляти викрадений автотранспорт і факти незаконного переміщення товарів, заборонених в обігу.

Підрозділи превенції залучені до профілактичних заходів серед кримінально налаштованих осіб, виявлення неблагополучних сімей, попередження випадків домашнього насильства та втягнення дітей у протиправну діяльність.

Працівники поліції розповсюджують серед населення візитівки дільничних і пам’ятки для дітей та дорослих для недопущення проявів боулінгу.

Ці та інші заплановані заходи будуть проводитися на Хотинщині упродовж чотирьох днів до п’ятниці, 26 жовтня.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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