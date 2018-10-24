



Штрафи за помилки при сплаті рахунків - 24.10.2018 10:47

За інформацією заступника начальника управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем – начальника відділу обліку платежів та зведеної звітності Чернівецької ОДПІ Марії Костюк, з 2 липня 2018 р. почали діяти нові рахунки для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів.

Перехідний період, коли залишались активними для зарахування податків і зборів два комплекти рахунків, завершився 10 вересня 2018 р., натомість, є випадки, коли платники, або з неуважності, або за звичкою, продовжують вказувати рахунки з реквізитами, які діяли до 2 липня 2018 р., - розповіла посадовець.

Платникам слід бути уважними при перерахуванні бюджетних платежів і використовувати для цього саме нові рахунки. Ознайомитись з ними можна на суб-сайті Головного управління ДФС у Чернівецькій області у розділі: «Бюджетні рахунки» http://cv.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/, зазначила Марія Миколаївна.

Зверніть увагу, що рахунки для сплати ЄСВ з 2 липня 2018 р. не змінилися.

Не допускайте неправильного зарахування бюджетних платежів, адже з наступного дня граничного терміну сплати діючим законодавством передбачено застосування штрафних санкцій: у разі затримки сплати податку до 30 днів – 10%, більше 30 днів – 20% від суми податкового боргу.

Якщо платник єдиного податку І та ІІ груп не сплачує (не перераховує) авансові внески єдиного податку у порядку та строки, визначені Податковим кодексом, він притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 50% ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку.

Після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Радимо платникам бути уважними із рахунками для сплати податків і термінами їх сплати, адже лише дотримання податкової дисципліни убезпечить від «податкових наслідків» у вигляді штрафів та пені,- підсумувала посадовець.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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