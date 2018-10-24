



Через вбивство Хашоггі США скасували візи для 21 араба - 24.10.2018 09:20

Для близько двадцяти посадовців з Саудівської Аравії США скасовують дію віз через можливий зв'язок цих осіб із убивством журналіста Джамаля Хашоггі, що сталось в Стамбулі в консульстві Саудівської Аравії.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео у вівторок, 23 жовтня. Причому, за його словами, США на даному покаранні не зупинятимуться.

Спікер Державного депртаменту США Хізер Ноєрт відзначила, що американських віз будуть позбавлені 21 представників Саудівської Аравії. Згідно уточнення Помпео, йдеться про службовців міністерства закордонних справ країни та інших міністерств, службовців королівського суду та розвідки. Стосовно представників арабської монархії може бути застосований "Закон Магнітського", проте, Союзником Вашингтона і досі лишається Ер-Ріяд.

Зазначимо, що у зв'язку з вбивством журналіста Хашоггі в Стамбулі, щол сталось на території консульства, Саудівська Аравія вже заарештувала 18 осіб. ДЖамаль Хашоггі, підкреслимо, критично ставився до влади. Смерть журналіста араби розглядають за наступною версією, згідно якої ситуація вийшла з-під контролю. Нібито спочатку мала місце бійка "на кулаках", в результаті якої журналіст і загинув.Дехто озвучує версії, згідно яких Хашоггі могли задушити, схопивши його в міцний захват.

Платинова Буковина

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