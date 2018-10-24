Через вбивство Хашоггі США скасували візи для 21 араба

- 24.10.2018 09:20
Через вбивство Хашоггі США скасували візи для 21 араба

Для близько двадцяти посадовців з Саудівської Аравії США скасовують дію віз через можливий зв'язок цих осіб із убивством журналіста Джамаля Хашоггі, що сталось в Стамбулі в консульстві Саудівської Аравії.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео у вівторок, 23 жовтня. Причому, за його словами, США на даному покаранні не зупинятимуться.

Спікер Державного депртаменту США Хізер Ноєрт відзначила, що американських віз будуть позбавлені 21 представників Саудівської Аравії. Згідно уточнення Помпео, йдеться про службовців міністерства закордонних справ країни та інших міністерств, службовців королівського суду та розвідки. Стосовно представників арабської монархії може бути застосований "Закон Магнітського", проте, Союзником Вашингтона і досі лишається Ер-Ріяд.

Зазначимо, що у зв'язку з вбивством журналіста Хашоггі в Стамбулі, щол сталось на території консульства, Саудівська Аравія вже заарештувала 18 осіб. ДЖамаль Хашоггі, підкреслимо, критично ставився до влади. Смерть журналіста араби  розглядають за наступною версією, згідно якої ситуація вийшла з-під контролю. Нібито спочатку мала місце бійка "на кулаках", в результаті якої журналіст і загинув.Дехто озвучує версії, згідно яких Хашоггі могли задушити, схопивши його в міцний захват.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: вбивство журналіста в стамбулі, джаміль хашоггі вбивство

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Голову Чернівецької ОДА Фищука відправляють у відставку На засіданні Кабінету міністрів у середу, 24 жовтня, було ухвалене рішення про відставку голів чотирьох обласних адміністрацій.
- 24.10.2018 16:52
Уроки з поліцейськими відвідали понад 10 учнів У межах комплексу превентивних заходів поліцейські відвідали декілька шкіл району, де провели для учнів «Урок із поліцейським». В заняттях прийняли участь більше 150 учнів.
- 24.10.2018 16:25
Австрія продовжить судити Фірташа Згідно з рішенням суду Європейського Союзу, розгляд справи українського олігарха Дмитра Фірташа буде продовжений Верховним судом Австрії.
- 24.10.2018 16:09
В міськраді відсторонено головну архітекторку Чернівців На період службового розслідування головного архітектора Чернівців Наталію Хілько було відсторонено
- 24.10.2018 14:51
Наступний запуск ракети Союз не хоче страхувати жодна компанія 18 листопада має відбутись запуск ракети-носія Союз-ФГ з вантажним кораблем Прогрес МС-10,
- 24.10.2018 14:12
З Бермудського трикутника виплив загублений 90 років тому корабель Бермудський трикутник досі сповнений секретів, і людей до сих пір цікавлять загадки, які чаїть у собі ця територія.
- 24.10.2018 14:05
Як в Чернівцях святкуватимуть 100-річчя Буковинського віча В Чернівцях до святкування 100-ї річниці Буковинського віча на початку листопада відбудеться низка святкових заходів.
- 24.10.2018 13:28
Адреси підвозу води в Чернівцях 24 10 2018 Через відсутність води чернівчан мають забезпечити питною водою - підвіз води автоцистерною буде відбуватись за наступними адресами:
- 24.10.2018 12:14
ДТП на вулиці Січових Стрільців 24 10 2018 В Чернівцях вранці середи, 24 жовтня, близько 11 години сталась дорожня аварія
- 24.10.2018 11:20
В Карпатах 24 жовтня випав сніг Карпати 24 жовтня засипало снігом. Сніговий укрив можна побачити за допомогою відео з вебкамер на гірськолижних
- 24.10.2018 11:12

Всі новини