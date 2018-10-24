Буковинці здають до поліції незаконну зброю

- 24.10.2018 09:09
Буковинці здають до поліції незаконну зброю

Триває місячник добровільної здачі вогнепальної зброї, боєприпасів та спецзасобів. Власники нелегальної зброї можуть здати її до поліції та уникнути відповідальності.

Станом на 23-тє жовтня 2018 року громадяни добровільно здали до відділів та відділень поліції області близько 140 одиниць зброї. З яких 80 одиниць із незаконного обігу, а саме: 35 гладкоствольних та 2 нарізні мисливські рушниці, 4 армійських зразків, 6 саморобної, 4 іншої, а також 29 одиниць холодної зброї.

Крім цього, буковинці добровільно здали майже півкілограма вибухової речовини, бойову гранату і 5 снарядів.

Здаючи до підрозділів поліції нелегальну зброю, багато громадян висловили бажання зареєструвати її в особисту власність. Наразі вирішується питання реєстрації ще 25 одиниць мисливської зброї та 21 одиниці холодної зброї.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: місячник добровільної здачі зброї

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