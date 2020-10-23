Чорному морю невдовзі загрожує омертвіння

- 23.10.2018 16:38
Чорному морю невдовзі загрожує омертвіння

Як зазначають вчені, вже давно запущений процес отмертвіння Чорного моря.

Вік існування Чорного моря складає понад 8 тисяч років. Проте, для повного виміру змін характеристик моря даного періоду недостатньо.

На дні Чорного моря спеціалістам вдалось виявити велику кількість сірководню. Через нього відбувається забруднення морської води, що негативним чином впливає на флору та фауну Чорного моря. Дослідники з США та Європи прогнозують, що море може повністю омертвіти вже небезпечно скоро - буквально через декілька десятиріч.

Наразі вчені вже розробляють план очищення Чорного моря. Планується створити систему не тільки для порятунку моря, але й для доцільного використання природних залежей. Сірководень, як відомо, можна ефективно використовувати в якості пального. Згідно пропозицій, які озвучили спеціалісти з Херсону, для вилучення сірководню з морського дня на глибині ста метрів пропонується встановити спеціальну трубу.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: чорне море омертвіння, чорне море може стати мертвим

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