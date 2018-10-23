



Відключення газопостачання в Чернівцях 24 10 2018 - 23.10.2018 15:15

Тимчасове припинення постачання газу з 9:00 до 18:00 очікується у середу, 24 жовтня, в Чернівцях для будинків по вулиці Кочубея, О.Добрянського, Буковинській, Лук'яна Кобіліці, Шевченка, Герцена (будинки з 12 по 40), а також прилеглих до них.

Тимчасове відключення газу відбуватиметься у зв'язку з проведенням реконтних робіт по вулиці Ольги Гузар, пов'язаних із заміною аварійних ділянок газопроводу.

В підприємстві Чернівцігаз відзначають - газопостачання буде відновлене без додаткоого попередження. Чернівчан просять ретельно перевіряти крани перед газовими приладами та вимикати їх перед тим, як вийти з приміщення.

Також чернівчан закликають дотримуватись правил безпеки та обережно поводитись із газовими приладами.

Платинова Буковина, Чернівці

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