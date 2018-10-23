На Буковині прогнозують штормове попередження 24 жовтня

- 23.10.2018 13:49
На Буковині прогнозують штормове попередження 24 жовтня

На південний схід зі Скандинавії прямує велика маса арктичного повітря, що переміщується в тилу циклона. Це призваде до сильних похолодань на території Чренівецької області вже найближчим часом. Так, у зв'язку з цим протягом 24-25 жовтня на Буковині очікується штормове попередження, синоптики попереджають про ускладнення погодних умов.

На 24 жовтня очікуються дощі, які в другій половині дня можуть перейти в опади в вигляді мокрого снігу.

Як повідомляють представники Чернівецького гідпрометцентру, невеликі опади у вигляді дощу з мокрим снігом очікуються наступного дня, у четвер,25 жовтня. В гірський районах Буковини можливий сніг та мокрий сніг. Також вельми вірогідне утворення тимчасового снігового укриву.

Протягом 24-25 жовтня в денні та нічні години в регіоні можливе посилення вітру північно-західного напрямку. Швидкість вітру складатиме в середньому від 17 до 22 метрів на секунду, з посиленням до 25-30 метрів на секунду. 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: штормове попередження чернівці, буковина погіршення погоди кінець жовтня

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Сумчанка пограбувала літнього чернівчанина 22 жовтня до правоохоронних органів звернувся із заявою 70-річний чернівчанин
- 23.10.2018 16:44
Чорному морю невдовзі загрожує омертвіння Як зазначають вчені, вже давно запущений процес отмертвіння Чорного моря.
- 23.10.2018 16:38
Відключення газопостачання в Чернівцях 24 10 2018 Тимчасове припинення постачання газу з 9:00 до 18:00 очікується у середу, 24 жовтня, в Чернівцях для будинків
- 23.10.2018 15:15
Нові правила реєстрації місця проживання українців Правила реєстрації місця проживання в Україні мають бути змінені найближчим часом
- 23.10.2018 14:39
Засідання ВР в жовтні прогуляли майже дві третини депутатів Жодне засідання у Верховній Раді в жовтні поточного року не відвідали 10 народних депутатів України, про що свідчать дані
- 23.10.2018 13:29
В Києві сталось ДТП з 19 автомобілями Поліція Києва повідомила про серйозну аварію в столиці, яка сталась у віторок, 23 жовтня, через автомобільний кран.
- 23.10.2018 13:04
В Штатах свиню змогли повернути додом за допомогою чипсыв В американському штаті Каліфорнія до місцевої полвції надійшло повідомлення, що вулицями розгулювала велетенська свиня.
- 23.10.2018 12:31
Подробиці смерті школяра від менінгіту в Чернівцях Як стало відомо, в понеділок рано вранці від менінгіту помер учень третього класу школи №42 в Чернівцях.
- 23.10.2018 12:04
Генетика дозволить вирахувати час смерті Американські вчені оголосили, що знайшли спосіб спрогнозувати час смерті за допомогою нового методу. Даний метод дозволяє використати генетичні варіації
- 23.10.2018 11:29
Україна продовжила санкції Ради Європи проти РФ Україна та ряд інших країн продовжили санкції проти Росії. До продовження санкцій також приєднались
- 23.10.2018 11:13

Всі новини