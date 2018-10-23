На Буковині прогнозують штормове попередження 24 жовтня- 23.10.2018 13:49
На південний схід зі Скандинавії прямує велика маса арктичного повітря, що переміщується в тилу циклона. Це призваде до сильних похолодань на території Чренівецької області вже найближчим часом. Так, у зв'язку з цим протягом 24-25 жовтня на Буковині очікується штормове попередження, синоптики попереджають про ускладнення погодних умов.
На 24 жовтня очікуються дощі, які в другій половині дня можуть перейти в опади в вигляді мокрого снігу.
Як повідомляють представники Чернівецького гідпрометцентру, невеликі опади у вигляді дощу з мокрим снігом очікуються наступного дня, у четвер,25 жовтня. В гірський районах Буковини можливий сніг та мокрий сніг. Також вельми вірогідне утворення тимчасового снігового укриву.
Протягом 24-25 жовтня в денні та нічні години в регіоні можливе посилення вітру північно-західного напрямку. Швидкість вітру складатиме в середньому від 17 до 22 метрів на секунду, з посиленням до 25-30 метрів на секунду.
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