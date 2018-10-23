В Києві сталось ДТП з 19 автомобілями

- 23.10.2018 13:04
В Києві сталось ДТП з 19 автомобілями

Поліція Києва повідомила про серйозну аварію в столиці, яка сталась у віторок, 23 жовтня, через автомобільний кран. В дорожно-транспортній пригоді були пошкоджені 18 легкових автівок та один вантажний автомобіль. Окрім того, стало відомо, що троє людей постраждали.

Трохи пізніше лейтенант патрульної поліції Києва Станіслав Скрипник повідомив, що кількість автівок, що було пошкоджено в результаті даної аварії, сягає вже 21.

Як повідомляється, аварія сталась в ранішні години 23 жовтня на бульварі Лесі Українки.

Без необхідності госпіталізації медична допомога була надана двом з трьох постраждалих.

Поліція наразі проводить бесіду із водієм автокрану, який спричинив аварію. За словами водія, у транспортного засобу відмовили гальма, через що його авто протаранило інші машини. Дані свідчення було внесено до наявни даних, та їх мають перевірити в ході слідчих дій.

Також відбувається опитування свідків аварії, встановлення причин, за яких відмовили гальма, а також відновлюється порядок подій ДТП. Наразі невідомо достеменно, з яких причин сталась аварія.

Платинова Буковина

Ключові слова: дтп київ 19 машин, київ дтп на бульварі лесі українки 23 10 2018

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