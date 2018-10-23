



В Штатах свиню змогли повернути додом за допомогою чипсыв - 23.10.2018 12:31

В американському штаті Каліфорнія до місцевої полвції надійшло повідомлення, що вулицями розгулювала велетенська свиня.

В повідомленні до поліції було сказано, що розмірами свиня не поступається невеличкому коню, настільки великою вона була.

Полісмени відправились на виклик. Подібні повідомлення не є рідкістю днля них, тому вони приблизно орієнтувались, де можна відшукати тварину.

Необхідно було безпечно для людей і для самої свині доставити її додому, тож розглядались різноманітні варіанти, аби приманити тварину. У одного з правоохоронців в наплічнику опинилась пачка чипсів, які було вирішено використати в якості наживки. Чипси просто розсипали доріжкою, яка вела в потрібному напрямку. Таким чином, поліції вдалось обдурити свиню-втікачку, оскільки вона слідувала доріжкою зі смаколиків і слухняно повернулась, куди потрібно.

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