В Штатах свиню змогли повернути додом за допомогою чипсыв- 23.10.2018 12:31
В американському штаті Каліфорнія до місцевої полвції надійшло повідомлення, що вулицями розгулювала велетенська свиня.
В повідомленні до поліції було сказано, що розмірами свиня не поступається невеличкому коню, настільки великою вона була.
Полісмени відправились на виклик. Подібні повідомлення не є рідкістю днля них, тому вони приблизно орієнтувались, де можна відшукати тварину.
Необхідно було безпечно для людей і для самої свині доставити її додому, тож розглядались різноманітні варіанти, аби приманити тварину. У одного з правоохоронців в наплічнику опинилась пачка чипсів, які було вирішено використати в якості наживки. Чипси просто розсипали доріжкою, яка вела в потрібному напрямку. Таким чином, поліції вдалось обдурити свиню-втікачку, оскільки вона слідувала доріжкою зі смаколиків і слухняно повернулась, куди потрібно.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 23.10.2018 16:44
- 23.10.2018 16:38
- 23.10.2018 15:15
- 23.10.2018 14:39
- 23.10.2018 13:49
- 23.10.2018 13:29
- 23.10.2018 13:04
- 23.10.2018 12:04
- 23.10.2018 11:29
- 23.10.2018 11:13