Україна продовжила санкції Ради Європи проти РФ- 23.10.2018 11:13
Україна та ряд інших країн продовжили санкції проти Росії. До продовження санкцій також приєднались Албанія, Норвегія та Чорногорія.
На сайті Ради Європи було опубліковано відповідний прес-реліз.
Так, 12 вересня цього року Радою Європи було прийнято рішення, згідно якого до Російської Федерації проовжують застосовуватись обмежувальні дії ще на шість місяців, які триватимуть до 15 березня 2019 року.
В повідомленні відзначається, що до даної заяви приєднується Україна, а також країни-кандидати Чорногорія та Албанія, а також країна ЄАВТ Норвегія. Дані зобов'язання приймає до відома Європейський Союз та вітає їх.
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