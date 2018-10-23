



Продан звільнив голову Чернівціводоканала Чабана - 23.10.2018 10:02

З посади начальника комунального підприємства Чернівціводоканал було звільнено Анатолія Чабана. Прес-служба Чернівецької міської ради опубліковала івідопвідне повідомлення, в якому зазначається про припинення дії трудового контракту із Чабаном.

Секретар міської ради Василь Продан, який наразі є тимчасово виконуючим обов'язки мера міста, раніше наголошував на тому, що через чисельні зауваження до роботи начальника Чернівціводоканалу питання про його звільнення розглядається вже досить давно.

Відзначимо, що Анатолій Чабан розпочав працювати начальником Чернівецького водоканалу з вересня 2018 року. До цього він працював в Рівному на місцевому водоканалі головним інженером.

Також відомо, що Чабан фігурував у корупціному скандалі 2016 року, пов'язаному з купівлею обладнання для Рівненського обласного водоканалу.

Платинова Буковина, Чернівці

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