



Китай відкрив найдовший в світі морський міст - 23.10.2018 09:42

Найдовший у світі морський міст було відкрито на півдні Китаю. Цей міст об'єднує Гонконг, Макао та місто Чжухай.

Офіційно про відкриття мосту оголосив лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Даний морський міст є найдовшим у світі - з протяжністю 55 кілометрів. Роботи по зведенню цього моста стартували у 2009 році, і планувалось здати його в експлуатацію ще 2016 року. Проте було переглянуто бюджет. вплив чинили також несприятливі погодні умови, нещасні випадки та аварії, через що будівельний процес затягнувся ще на два роки.

Структура морського мосту в Китаї - досить складна. Начтина, розміщена над водою, має протяжність 22,9 кілометрів. Окрім того, тако жприсутній підводний тунель на 6,7 кілометрів. Міст має також декілька контрольно-пропускних пунктів, аби узгодити всі процеси між Макао, власне Китаєм та Гонконгом, також присутні декілька штучних островів, які також входять до складу мосту.

В якості основного матеріалу для мосту використовувалась сталь, і загальна вага мосту склала понад 400 тисяч тон. Термін експлуатації мосту - 120 років, і його збудували таким чином, аби він залишався стійким навіть під час землетрусу потужністю до 8 балів та не боявся жодних тайфунів.

Платинова Буковина

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