Китай відкрив найдовший в світі морський міст

- 23.10.2018 09:42
Китай відкрив найдовший в світі морський міст

Найдовший у світі морський міст було відкрито на півдні Китаю. Цей міст об'єднує Гонконг, Макао та місто Чжухай.

Офіційно про відкриття мосту оголосив лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Даний морський міст є найдовшим у світі - з протяжністю 55 кілометрів. Роботи по зведенню цього моста стартували у 2009 році, і планувалось здати його в експлуатацію ще 2016 року. Проте було переглянуто бюджет. вплив чинили також несприятливі погодні умови, нещасні випадки та аварії, через що будівельний процес затягнувся ще на два роки.

Структура морського мосту в Китаї - досить складна. Начтина, розміщена над водою, має протяжність 22,9 кілометрів. Окрім того, тако жприсутній підводний тунель на 6,7 кілометрів. Міст має також декілька контрольно-пропускних пунктів, аби узгодити всі процеси між Макао, власне Китаєм та Гонконгом, також присутні декілька штучних островів, які також входять до складу мосту.

В якості основного матеріалу для мосту використовувалась сталь, і загальна вага мосту склала понад 400 тисяч тон. Термін експлуатації мосту - 120 років, і його збудували таким чином, аби він залишався стійким навіть під час землетрусу потужністю до 8 балів та не боявся жодних тайфунів.

Платинова Буковина

Ключові слова: морський міст китай, китайський морський міст

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Сумчанка пограбувала літнього чернівчанина 22 жовтня до правоохоронних органів звернувся із заявою 70-річний чернівчанин
- 23.10.2018 16:44
Чорному морю невдовзі загрожує омертвіння Як зазначають вчені, вже давно запущений процес отмертвіння Чорного моря.
- 23.10.2018 16:38
Відключення газопостачання в Чернівцях 24 10 2018 Тимчасове припинення постачання газу з 9:00 до 18:00 очікується у середу, 24 жовтня, в Чернівцях для будинків
- 23.10.2018 15:15
Нові правила реєстрації місця проживання українців Правила реєстрації місця проживання в Україні мають бути змінені найближчим часом
- 23.10.2018 14:39
На Буковині прогнозують штормове попередження 24 жовтня На південний схід зі Скандинавії прямує велика маса арктичного повітря, що переміщується в тилу циклона
- 23.10.2018 13:49
Засідання ВР в жовтні прогуляли майже дві третини депутатів Жодне засідання у Верховній Раді в жовтні поточного року не відвідали 10 народних депутатів України, про що свідчать дані
- 23.10.2018 13:29
В Києві сталось ДТП з 19 автомобілями Поліція Києва повідомила про серйозну аварію в столиці, яка сталась у віторок, 23 жовтня, через автомобільний кран.
- 23.10.2018 13:04
В Штатах свиню змогли повернути додом за допомогою чипсыв В американському штаті Каліфорнія до місцевої полвції надійшло повідомлення, що вулицями розгулювала велетенська свиня.
- 23.10.2018 12:31
Подробиці смерті школяра від менінгіту в Чернівцях Як стало відомо, в понеділок рано вранці від менінгіту помер учень третього класу школи №42 в Чернівцях.
- 23.10.2018 12:04
Генетика дозволить вирахувати час смерті Американські вчені оголосили, що знайшли спосіб спрогнозувати час смерті за допомогою нового методу. Даний метод дозволяє використати генетичні варіації
- 23.10.2018 11:29

Всі новини