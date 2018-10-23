Китай відкрив найдовший в світі морський міст- 23.10.2018 09:42
Найдовший у світі морський міст було відкрито на півдні Китаю. Цей міст об'єднує Гонконг, Макао та місто Чжухай.
Офіційно про відкриття мосту оголосив лідер Китаю Сі Цзіньпін.
Даний морський міст є найдовшим у світі - з протяжністю 55 кілометрів. Роботи по зведенню цього моста стартували у 2009 році, і планувалось здати його в експлуатацію ще 2016 року. Проте було переглянуто бюджет. вплив чинили також несприятливі погодні умови, нещасні випадки та аварії, через що будівельний процес затягнувся ще на два роки.
Структура морського мосту в Китаї - досить складна. Начтина, розміщена над водою, має протяжність 22,9 кілометрів. Окрім того, тако жприсутній підводний тунель на 6,7 кілометрів. Міст має також декілька контрольно-пропускних пунктів, аби узгодити всі процеси між Макао, власне Китаєм та Гонконгом, також присутні декілька штучних островів, які також входять до складу мосту.
В якості основного матеріалу для мосту використовувалась сталь, і загальна вага мосту склала понад 400 тисяч тон. Термін експлуатації мосту - 120 років, і його збудували таким чином, аби він залишався стійким навіть під час землетрусу потужністю до 8 балів та не боявся жодних тайфунів.
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