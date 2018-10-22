



В Чернівцях розпочато опалювальний сезон-2018 - 22.10.2018 16:45

Опалювальний сезон стартував в Чернівцях в понеділок, 22 жовтня. В будівлях соціальної сфери та багатоквартирних будинках обіцяють подати тепло вже до вечора.

Про це відзначив директор МКП Чернівцітеплокомуненерго Олександр Меленчук.

Запуск котелень у місті відбувається з ранку понеділка, роботи проводяться чотирма бригадами обленерго. Якщо збоїв у роботі системи не відбудеться, то батареї в оселях чернівчан вже ввечері будуть теплими.

Очільник Чернівцітеплокомуненерго повідомляв раніше, що традиційно першими тепло отримають об'єкти соціальної сфери - лікарні, дитячі садочки та школи тощо.

Платинова Буковина, Чернівці

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