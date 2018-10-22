



В Чернівцях раптово помер третьокласник - 22.10.2018 17:05

Учень третього класу чернівецької школи №42 помер вночі, 22 жовтня.

Згідно з інформацію про попередній діагноз, як повідомила виконуюча обов'язки головного лікаря Чернівецького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Наталія Гопко, у дитини було виявлено менінгококову інфекцію.

Як стало відомо, дитину в важкому стані відвезли ввечені неділі до обласної диячої лікарні. Екстренне повідомлення про випадок було отримано о третій ранку 22 жовтня. Після чого в першій половині дня повідомили, що дитині не вдалось вберегти життя.

Наразі медпрацівники здійнють необхідні заходи у школі №42, де навчався хлопчик. Проводиться спілкування із батьками, тривають лабораторні обстеження. Зараз проводяться обов'язкові обстеження інших учнів школи.

Менінгококова інфекція провокується менінгококом і є гострим інфекційним захворюванням бактеріальної природи. Передача інфекції здійснюється повітряно-крапельним шляхом. У пацієнта хвороба може проявлятись по-різному характеризуючись назофарингітом, гнійним менінгітом аж до сепсису.

Платинова Буковина, Чернівці

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