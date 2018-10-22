



На Україну з Європи суне циклон з мокрим снігом - 22.10.2018 15:30

Похолодання в Україні очікується найближчим часом - зміну погоди принесе циклон, який насувається з північного заходу Європи.

Отже, відчутне похолодання настане у вівторок, 23 жовтня. Вдень температурні показники коливатимутьс від +6 до +10 градусів. В західних та північних областях та на Вінничині очікуються невеличкі дощі. Відносно тепло та сухо буде на решті територій країни - в центрі, на півдні та на більшій частині сходу

Температура повітря в Києві очікується на рівні +9,можливий невеличкий дощ та хмарна погода.

Циклон з північного сходу Європи запанує в Україні 24-25 жовтня. Разом із ним до країни потраплять дощі, посилення вітру та зменшення температури. По всій території України температура буде в межах 5-10 градусів вище нуля вдень, вночі можливі мінусові показники, а також опади у вигляді мокрого снігу.

Циклон покине територію України вже 26 жовтня, тобто, до вихідних.

Платинова Буковина

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