



У школі 22 в Чернівцях - незаплановані канікули до 29 10 2019 - 22.10.2018 11:07

У школі №22 в Чернівцях розпочався тиждень вимушених канікул. Як повідомив очільник управління освіти Чернівецької міської ради Сергій Мартинюк, в даному навчальному закладі підрядник не встиг завершити роботи зі встановлення опалення. Через це було вирішено відправити школярів на вимушені канікули.

За даний тиждень роботи мають бути завершені, одже, учні повернуться до школи вже 29 жовтня, тобто, наступного понеділка.

Кількість учнів, що навчається у школі №22, перевищує 1200 дітей. Тут проводяться роботи з підвищеня енергоефективності в рамках проекту співпраці НЕФКО, і даний об'єкт є найбільшим. Вартість робіт оцінюється у 22 мільйони гривень. За вказану суму мають бути проведені роботи з утеплення фасаду, цокольного поверзу та горища. Окрім того, йдеться про модернізацію електричних мереж та освітлення, ремонт покрівля, покращення роботи системи опалення та вентиляції, встановлення нових вікон та дверей, облаштування автоматизованого теплового пункту. Має бути замінене обладнання харчоблоку, а у туалетах встановлені нові системи зливу води та водозберігаючі насадки на крани.

В школі №22 роботи в рамках проекту співпраці з НЕФКО розпочались ще навесні 2018 року.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини