



З 2 листопада українці зможуть без віз подорожувати в Катар - 22.10.2018 10:12

Ще одна країна доповнила безвізовий перелік для громадян України, про що було оголошено 21 жовтня. Як повідомили в департаменті консульської служби Мінісмтерства закордонних справ України, Угода про безвізовий режим між Україною та Катаром набуває чинності вже 2 листопада.

Даний документ передбачає можливість вже з 2 листопада відвідувати Катар без необхідності оформлювати візи при наявності українського біометричного або звичайного закордонного паспорта. В оформленні візи до Катару немає потреби, якщо людина перетинає кордон транзитом через країну, в'їжджає, перебуває в країні не довше, ніж 90 днів протягом 180 днів.

Варто зазначити, що пспорт має бути дійсний не менше 6 місяців з дати в'їзду на територію держави іншої стоони. Відповідну візу в обов'язковому порядку мають отримувати громадяни як України, так і Катару, якщо вони планують перетинати кордон для в'їзду на територі іншої країни на термін більше 90 днів. Від мети поїздки це не залежить.

До переліку країн, куди українці незабаром можуь їздити без необхідності оформлювати візи, незабаром може додатись також і Сербія. Угоа про лібералізацію візового режиму була підписана в Белграді ще влітку, 3 липня.

Платинова Буковина

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