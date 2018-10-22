З 2 листопада українці зможуть без віз подорожувати в Катар

- 22.10.2018 10:12
З 2 листопада українці зможуть без віз подорожувати в Катар

Ще одна країна доповнила безвізовий перелік для громадян України, про що було оголошено 21 жовтня. Як повідомили в департаменті консульської служби Мінісмтерства закордонних справ України, Угода про безвізовий режим між Україною та Катаром набуває чинності вже 2 листопада.

Даний документ передбачає можливість вже з 2 листопада відвідувати Катар без необхідності оформлювати візи при наявності українського біометричного або звичайного закордонного паспорта. В оформленні візи до Катару немає потреби, якщо людина перетинає кордон транзитом через країну, в'їжджає, перебуває в країні не довше, ніж 90 днів протягом 180 днів.

Варто зазначити, що пспорт має бути дійсний не менше 6 місяців з дати в'їзду на територію держави іншої стоони. Відповідну візу в обов'язковому порядку мають отримувати громадяни як України, так і Катару, якщо вони планують перетинати кордон для в'їзду на територі іншої країни на термін більше 90 днів. Від мети поїздки це не залежить.

До переліку країн, куди українці незабаром можуь їздити без необхідності оформлювати візи, незабаром може додатись також і Сербія. Угоа про лібералізацію візового режиму була підписана в Белграді ще влітку, 3 липня.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: безвіз для україни, безвіз з катаром, україна катар безвіз

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Чернівцях раптово помер третьокласник Учень третього класу чернівецької школи №42 помер вночі, 22 жовтня.
- 22.10.2018 17:05
В Чернівцях розпочато опалювальний сезон-2018 Опалювальний сезон стартував в Чернівцях в понеділок, 22 жовтня. В будівлях соціальної
- 22.10.2018 16:45
На Буковині скоєно дві смертельні аварії Поліція встановлює всі обставини ДТП, в яких загинуло двоє людей.
- 22.10.2018 15:48
На Україну з Європи суне циклон з мокрим снігом Похолодання в Україні очікується найближчим часом - зміну погоди принесе циклон, який насувається з північного заходу Європи.
- 22.10.2018 15:30
Італію та Іспанію затопило сильними дощами Будинки, вкулиці та мости в південній провінції Іспанії Малазі було затопено сильними дощами. Повені торкнулись також і Італії - особливо постраждав Рим
- 22.10.2018 14:28
Звільнити Мартинюка не можуть через лікарняний Начальник управління освіти Чернівецької міськради Сергій Мартинюк пішов на лікарняний буквально за день до припинення
- 22.10.2018 13:56
В ніч з 27 на 8 жовтня українці перейдуть на зимовий час Перехід на сезонний - зимовий час - в Україні зазвичай відбувається в останню неділю жовтня, о 4:00 ранку.
- 22.10.2018 13:33
Зміни в роботі податкової Чернівців За інформацією начальника управління обслуговування платників Чернівецької ОДПІ Оксани Дьоміної
- 22.10.2018 11:51
На Донбасі в обстрілах поранено мирного жителя Минулої неділі, 21 жовтня, бойовики на Донбасі вчинили обстріл населеного пункту Мар'їнка
- 22.10.2018 11:26
У школі 22 в Чернівцях - незаплановані канікули до 29 10 2019 У школі №22 в Чернівцях розпочався тиждень вимушених канікул
- 22.10.2018 11:07

Всі новини